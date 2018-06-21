Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ayşegül Aldinç’ten havuz pozu: “Hasetlikler olmasın”
Ayşegül Aldinç’ten havuz pozu: “Hasetlikler olmasın”
Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
Magazin 21 Haziran 2018 - 13:28

Ayşegül Aldinç geride bıraktığımız yıl arkadaşlarıyla birlikte 10 günlük bir tatil için tropikal iklimi ve doğasıyla ünlü Bali’ye gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aldinç, Bali seyahatinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu defa bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı.

aysegul-aldinc-ic

Havuzda yüzerken çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan 60 yaşındaki şarkıcı, formda görüntüsüyle ilgili olarak photoshop yorumu yapacak olanları da baştan uyarmış. Aldinç paylaştığı kareye: “Bali #tbt si… Çok potalak değilim kabul fekat (Funda tatlısı öyle bi açı yakalamış ki suyun da yardımıyla selvi boylu ve ip gibi çıkmışım…) ‘fotoşok!’ filan gibi hasetlikler olmasın rica ederim” notunu düştü.

İLGİLİ HABERAyşegül Aldinç tacı taktı 'Antalyalı' oldu
Etiketler