Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı: Kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim

İstanbul'da bir mekanda çalışanlar ile tartışma yaşayan ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar ile eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu hakim karşısına çıktı. Çınar, "Polis bizi gözaltına alırken 'Dışarıda basın var. Bana kelepçe takmayın' diye ricada bulundum. Kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim" dedi.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

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İstanbul Karaköy'de 29 Haziran 2021’de oyuncu Ayşegül Çınar ile eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, gece gittikleri restoranda iddiaya göre mekan çalışanlarıyla tartışmış, tartışma ise kavgaya dönmüştü. Olay esnasında Çalıkoğlu, polis memurunun silahını belinden alarak bir el ateş etmiş, polis ve bekçilere hakaret ve tehditlerde bulunmuş, olay esnasında ise 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Gözaltına alınan Çınar ile Çalıkoğlu, adliyeye sevk edilmiş, Çınar, savcılıkça doğrudan serbest bırakılmış, Çalıkoğlu ise nöbetçi mahkemece 30 Haziran’da tutuklanmıştı.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ayşegül Çınar avukatı ile gelirken, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, müşteki polis memurları, bekçi ve olayın çıktığı mekan çalışanları da hazır bulundu.

“POLİS OLDUĞUNU FARKETMEDİM”

Mahkemede, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Furkan Çalıkoğlu, “Mekana eğlenmek amacıyla gitmiştik. Personelden biri kalkmamızı istedi, tepki gösterdim. Kimseyi tehdit etmedim. Tanımadığım biri kafama şişeyle vurdu. Kimseye karşı bir yaralama eylemim olmadı. Arbede yaşanınca polis de gelmiş, üniformalılardı ancak hem alkolün etkisi hem de kafama aldığım darbenin etkisiyle bunu fark edemedim. Birinin belinde silah gördüm, polis olduğunu bilmiyordum. Bizi vuracağını düşündüm. Silahı imha etmek için alarak uzak bir yere fırlattım. Film gibi bir sahneydi. Mutfaktan bıçak aldığımı da, mutfağa nasıl gittiğimi de hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

“SEDAT PEKER İLE TEHDİT ETMEDİM”

Mahkemede savunma yapan Ayşegül Çınar ise aylık gelirinin 20 bin ila 80 bin lira arasında olduğunu söyleyerek, “Mekandan bizi çıkarmaya çalıştılar. Furkan tepki gösterince mekan sahibi gelip özür diledi. Sonra Furkan’ın arkasından biri şişeyle vurdu. 20 kişi Furkan’a saldırdı. Polisleri fark edince zaten teslim oldu. Polis bizi gözaltına alırken de ben, ‘Dışarıda basın var. Bana kelepçe takmayın’ diye ricada bulundum. Kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim. Kimseye, ‘Haritadan yer beğen’ demedim.

Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANIMIZIN BOĞAZINI SIKIP TOKAT ATTI”

Beyanda bulunan işletme müdürü Alper Karaman ise olay anını şöyle anlattı: “Yüksek sesle konuşuyorlardı. Diğer müşteriler rahatsız oluyordu. Mekan güvenliği Çağlar Bey ile masalarına gidip böyle devam ederlerse kendilerini dışarı alacağımızı söyledik. O esnada Furkan Bey, çalışanımız Çağlar Bey’in boğazını sıkıp kendisine tokat attı. Resepsiyon görevlilerine polisi aramalarını söyledim. Ayşegül Hanım insanlara tabak bardak fırlatıyordu, polisler Furkan Bey’i sakinleştirmeye çalışıyordu. Furkan Bey’in elinde 3 bıçak vardı. Polisler, Furkan’a ters kelepçe yapıyordu. Ayşegül Çınar da videoya alarak, ‘Sizi medyaya vereceğim’ diye tehdit ediyordu. Büyük bir maddi zarara neden oldular. Polis, Furkan Bey’i tam sakinleştirmişken, Ayşegül Hanım’ın söylemleri yüzünden tekrar alevleniyordu” dedi.

“BELİMDEN SİLAHI ALDI”

Furkan Çalıkoğlu’nun, silahını belinden aldığı polis memuru Bünyamin B., mahkemedeki beyanında, “Olay yerine gittiğimizde Furkan Çalıkoğlu’nun kafası kanıyordu. Elinde de bıçaklar vardı. Sakinleştirmeye çalışarak bıçakları aldık. Furkan Çalıkoğlu, daha sonra benim belimdeki silahı aldı. Havada silahı kurduğunu gördüm. Polis arkadaşla üstüne atladık. Kör noktaya ateş ettirmek için bileğini ittik. Silahın şarjörünü ben aldım. Şarjörü aldıktan sonra da tetiğe bastı. Ateş etmeyi denedi. Diğer polis arkadaşıma şarjörü gösterdim, böylece silahı aldı. Ayşegül Çınar da orada, ‘Hepinizi öldüreceğim. Basına haber vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Mahkemede beyanda bulunan diğer müşteki polis ve bekçiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Çalıkoğlu'nun avukatı, yaptığı savunmada müvekkilinin, haksız tahrik altında suçu işlediğini, müvekkilinin mağdur taraf olduğunu ve tutuklulukta kaldığı sürenin yeterli olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.

“İFADELERİN HEPSİ ÇELİŞKİLİ”

Mahkeme çıkışı konuşan Çınar, “Bin tane çelişkili ifade var. Haberlerde yazıldığı gibi 12 yaralı, bıçaklanmalar onlar bunlar, hiç kimsenin yaralanması yok. Bıçaklanma yok. İfadelerin hepsi çelişkili. Eminim adalet yerini bulacak” dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu şüpheli, aralarında polis, bekçi ve otel çalışanı da olan 14 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Olayın anlatıldığı iddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar hakkında ‘görevli memura hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Furkan Çalıkoğlu hakkında ise ‘görevli memura hakaret’, ‘silahla tehdit’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından toplamda 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

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