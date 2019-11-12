Ayşegül Yılmaz kimdir? Ayşegül Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Ayşegül Yılmaz, 1994 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Deliha filmi ile geçen Ayşegül Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde... Ayşegül Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi dizisinde rol alan Ayşegül Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayşegül Yılmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞEGÜL YILMAZ KİMDİR?

Ayşegül Yılmaz, 13 Aralık 1994 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Artvin Hopa’lıdır. Liseden mezun olduktan sonra 1 yıl Kastamonu Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuduktan sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü kazandı.

Ayşegül Yılmaz, oyunculuk eğitimi alırken birçok seçmeye katılmış ve Deliha filminde “Gelin” karakterini canlandırmıştır. Ayşegül Yılmaz, şimdilerde BKM Mutfak Altyapı ekibinde yer almaktadır. Ayşegül Yılmaz, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Yay burcudur.

Ayşegül Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)

2014 – Deliha (Gelin) (Sinema Filmi)