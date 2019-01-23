Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı?

Sanat dünyamızın önemli ismi Ayşen Gruda'yı kaybettik. Ayşen Gruda'nın hayatı merak ediliyor. Ayşen Gruda kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor. Emektar oyuncumuz Ayşen Gruda'nın hayatı ve oynadığı filmler haberimizde yer alıyor...

Ayşen Gruda Yeşilçam’ın unutlmaz karakterlerini canlandıran bir oyuncumuz olarak önem taşıyor. Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. İşte Ayşen Gruda’nın hayat hikayesi…

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda Domates güzeli lakabıyla tanınmıştır. Yeşilçam’ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştır. Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda'dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı…

AYŞEN GRUDA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sinema:

Sevgili Komşum (2018) Nebahat

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) – Anneanne

Pek Yakında (2014) – Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye

Kağıt (2010) – Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) – Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) – Safiye ana

İlk Aşk (2006) – Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) – Karagöz’ün annesi

Keloğlan Karaprens’e Karşı (2006) – Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) – Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) – Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) – İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) – Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim

Şekerpare (1983) – Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) – Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) – Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) – Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) – Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) – Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) – Emine

Tosun Paşa (1976) – Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) – Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati’nin eşi

Hanzo (1975) – Feride

Hababam Sınıfı (1974) – Bilgi Yarışmasının Sunucusu