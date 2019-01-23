Ayşen Gruda’yı kaybettik! Bir hayata sayısız film sığdırdı! İşte unutulmazları ile Ayşen Gruda…

Ayşen Gruda bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gruda daha genç bir kadınken başladı oyunculuğa Sayısız unutulmaz filmde efsane olan karaktere hayat verdi. İşte unutulmazları ile Ayşen Gruda...

Ayşen Gruda Yeşilçam’ın efsane isimlerindi.. Bizim Aile, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Hanzo gibi bir çok efsane olmuş filmde rol aldı. İlk projesi ise Hababam Sınıfı (1974) 3 farklı dönemde 3 farklı rol aldığı Hababam Sınıfı’nda sunucu da oldu, öğrenci de, öğretmen de. Ama en öncemlisi rol aldığı her karakterle evimizden biri oldu. İşte Ayşen Gruda’nın canlandırdığı o unutulmaz tiplemeler…

DOMATES GÜZELİ

Televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı, ‘Domates Güzeli Nahide Şerbet’ karakteriyle lakabı, “Domates Güzeli” olarak kaldı.

HABABAM SINIFI’NDA 3 FARKLI ROL CANLANDIRDI

Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı filmlerinde canlandırdığı 3 farklı karakter ile çok sevilmişti. Önce bilgi yarışmasının sunucu olarak gördük Gruda’yı, sonra öğrenci oldu. Ve Hababam Sınıfı’na kafa tutan 4 kız öğrenciden biriydi. Kemal Sunal ile diyalogları hala akıllarda kalan Ayşen Gruda’nın ‘Benim Yakışıklı Casusum’ diye hitap edişi de unutulmazlar arasına girdi.

ÇÖPÇÜLER KRALI’NIN EV KIZI

Çöpçüler Kralı’nda Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakteri evlenmek için canından bezdiren temizlikçi bir kadına hayat vermişti. Filmdeki usta isimler arasında Şener Şen de vardı. Bu iki usta oyuncu filmde Ayşen Gruda’nın canlandırdığı karakterle evlenmek için birbirleri ile çekişiyorlardı.

BİZİM AİLE’NİN FERİDE ABLASI



Günümüzde halen severek izlenen her sahnesi oyuncusu ayrı sevilen Bizim Aile’nin Feride Ablası Ayşen Gruda. ‘Bana Abla Deme’ repliğini hatırlamış olmalısınız…

SÜT KARDEŞLER’İN MASUM EMİNE’Sİ

Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban'ın maceraları anlatılır. Ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. İşte o ev halkından biridir Ayşen Gruda’da.. Emine rolü ile yine unutulmazlar arasına girmiştir.

AİLE ŞEREFİ’NDE VEFAKAR ABLA AYŞE ROLÜNDE



AYŞEN GRUDA’NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) – Anneanne

Pek Yakında (2014) – Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye

Kağıt (2010) – Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) – Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) – Safiye ana

İlk Aşk (2006) – Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) – Karagöz'ün annesi

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) – Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) – Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) – Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) – İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) – Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim

Şekerpare (1983) – Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) – Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) – Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) – Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) – Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) – Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) – Emine

Tosun Paşa (1976) – Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) – Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi

Hanzo (1975) – Feride

Hababam Sınıfı (1974) – Bilgi Yarışmasının Sunucusu