Ayşen Gruda’yı kaybettik! Bir hayata sayısız film sığdırdı! İşte unutulmazları ile Ayşen Gruda…

Ayşen Gruda Yeşilçam’ın efsane isimlerindi.. Bizim Aile, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Hanzo gibi bir çok efsane olmuş filmde rol aldı. İlk projesi ise Hababam Sınıfı (1974) 3 farklı dönemde 3 farklı rol aldığı Hababam Sınıfı’nda sunucu da oldu, öğrenci de, öğretmen de. Ama en öncemlisi rol aldığı her karakterle evimizden biri oldu. İşte Ayşen Gruda’nın canlandırdığı o unutulmaz tiplemeler…
DOMATES GÜZELİ
Televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı, ‘Domates Güzeli Nahide Şerbet’ karakteriyle lakabı, “Domates Güzeli” olarak kaldı.
HABABAM SINIFI’NDA 3 FARKLI ROL CANLANDIRDI
Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı filmlerinde canlandırdığı 3 farklı karakter ile çok sevilmişti. Önce bilgi yarışmasının sunucu olarak gördük Gruda’yı, sonra öğrenci oldu. Ve Hababam Sınıfı’na kafa tutan 4 kız öğrenciden biriydi. Kemal Sunal ile diyalogları hala akıllarda kalan Ayşen Gruda’nın ‘Benim Yakışıklı Casusum’ diye hitap edişi de unutulmazlar arasına girdi.
ÇÖPÇÜLER KRALI’NIN EV KIZI
Çöpçüler Kralı’nda Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakteri evlenmek için canından bezdiren temizlikçi bir kadına hayat vermişti. Filmdeki usta isimler arasında Şener Şen de vardı. Bu iki usta oyuncu filmde Ayşen Gruda’nın canlandırdığı karakterle evlenmek için birbirleri ile çekişiyorlardı.
BİZİM AİLE’NİN FERİDE ABLASI
Günümüzde halen severek izlenen her sahnesi oyuncusu ayrı sevilen Bizim Aile’nin Feride Ablası Ayşen Gruda. ‘Bana Abla Deme’ repliğini hatırlamış olmalısınız…
SÜT KARDEŞLER’İN MASUM EMİNE’Sİ
Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban'ın maceraları anlatılır. Ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. İşte o ev halkından biridir Ayşen Gruda’da.. Emine rolü ile yine unutulmazlar arasına girmiştir.
AİLE ŞEREFİ’NDE VEFAKAR ABLA AYŞE ROLÜNDE
AYŞEN GRUDA’NIN ROL ALDIĞI FİLMLER
Babamın Ceketi (2018)
Dedemin Fişi (2016)
Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Hasene (seslendirme)
Seni Seviyorum Adamım (2014) – Anneanne
Pek Yakında (2014) – Remziye
Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye
Kağıt (2010) – Şahane Hanım
Gece Gündüz (2008) – Hayriye
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) – Safiye ana
İlk Aşk (2006) – Hatice
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) – Karagöz'ün annesi
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) – Sultan
Hababam Sınıfı Merhaba (2003) – Ayşe Hanım
Şenlik Var (1994)
Rumuz Sev Beni (1993)
Süper Baba (1988) – Edalı
Aile Pansiyonu (1987)
Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar
Ağa Bacı (1986)
Aşık Oldum (1985) – İnci
Uyanıklar Dünyası (1985)
Namuslu (1985)
Fakir Milyoner (1985)
Şendul Şaban (1985) – Ayşen
Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim
Şekerpare (1983) – Peyker
Çiçek Abbas (1982)
Doktor Civanım (1982)
Dolap Beygiri (1982) – Hacer
Görgüsüzler (1982)
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat
Davaro (1981)
Gırgıriye (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim
Renkli Dünya (1980)
Doktor (1979)
Şark Bülbülü (1979)
Avanak Apti (1978)
Neşeli Günler (1978) – Nilgün
Çöpçüler Kralı (1977)
Gülen Gözler (1977) – Fikret
Hababam Sınıfı tatilde (1977)
İbo İle Gülşah (1977)
Şaban Oğlu Şaban (1977)
Sarmaşdolaş (1977)
Öyle Olsun (1976) – Ayşen Huyugüzel
Aile Şerefi (1976) – Ayşe
Güngörmüşler (1976)
Süt Kardeşler (1976) – Emine
Tosun Paşa (1976) – Zekiye Tellioğlu
Bizim Aile (1975)
Delisin (1975) – Şaziment
Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye
Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi
Hanzo (1975) – Feride
Hababam Sınıfı (1974) – Bilgi Yarışmasının Sunucusu