Ayşenil Şamlıoğlu’nun acı günü

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Acısını takipçileriyle paylaşan Şamlıoğlu, "Öksüz kaldım" dedi.

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Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun annesi Nezahat Şamlıoğlu yaşamını yitirdi.

Şamlıoğlu, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Annesinin fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

“ÖKSÜZ KALDIM”

“Canım taa içi, bana can veren, her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı, gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu…”

“Her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer… Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı. Yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tad alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem.

“Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim. Öğrendiğim pek çok şeyin yanında…”

“Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata. Hastaneye giderken yine, ‘Papatyaların güzelliğine bak’ diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e… Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış…”

“Canım… Hep güzellikler sarsın etrafını. Yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çok mutlu ol e mi? Seni seviyorum annem, seni çok seviyorum…”