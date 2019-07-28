Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri nereli ve kaç yaşında?

Ayta Sözeri, Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapıyor. Yarışmacılar Ayta Sözeri ve diğer jüri üyelerinin beğenisini kazanarak onları ayağa kaldırmaya çalışıyor. Peki Ayta Sözeri kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Ayta Sözeri, 1976 doğumludur. Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Kuzey Rüzgarı, Dadı, Ulan İstanbul ve Kayıp Şehir gibi dizilerde rol alan Ayta Sözeri hakkında merak edilenler haberimizde… Ayta Sözeri nereli ve kaç yaşında?

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Nürnberg Almanya’da dünyaya gelmiştir. 1982 senesinde 6 yaşında iken ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönüş yapmış ve İzmir’e yerleşmiştir. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezundur. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu’nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

Tiyatro eğitimi de alan Sözeri, İstanbul'da bir restoranda sahne alırken yönetmen Mustafa Şevki Doğan tarafından keşfedildi ve oyunculuk dünyasına ilk adımını attı. Hayat Bağları, Dadı, Arka Sokaklar, Kuzey Rüzgarı, Parmaklıklar Ardında, Dudaktan Kalbe, Akasya Durağı, Güneşi Gördüm, Kahramanlar, Teslimiyet, Kadın Krallığı, Papatyam, Acayip Hikayeler, Kayıp Şehir, Yalan Dünya, Hadi Ya, Paramparça, Ulan İstanbul, Tehlikeyle Flört, Koca Dünya, Aile Arasında, Meryem gibi yapımlarda rol almıştır. Ayta Sözeri, sıkı bir insan hakları aktivisti ve LGBTT aktivistidir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Ayta Sözeri, 1.79 metre boyunda, 64 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2018 – 50. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı – Aile Arasında

Ayta Sözeri’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Meryem (Mahpus) (TV Dizisi)

2017 – Aile Arasında (Behiye) (Sinema Filmi)

2016 – Koca Dünya (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2015 – Tehlikeyle Flört (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (Umay) (TV Dizisi)

2014 – 2016 – Paramparça (2) (Nezaket) (TV Dizisi)

2014 – Hadi Ya (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Duygu) (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Cansu) (TV Dizisi)

2011 – Papatyam 4. Sezon (Şebnem) (TV Dizisi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Beton) (Sinema Filmi)

2009 – Teslimiyet (Aygül) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Arzu) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Tuana) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Akasya Durağı (Naciye) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe 2. Sezon (Mahkum) (TV Dizisi)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Mahkum) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Okşan) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar 1. Sezon (Aydan) (TV Dizisi)

2000 – Dadı (Şarkıcı) (TV Dizisi)

2000 – Hayat Bağları (Hapisane Müdürü) (TV Dizisi).