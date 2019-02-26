Aytaç Arman kimdir, kaç yaşındadır?

Aytaç Arman’ın gerçek ismi Veysel İnce’dir. 22 Haziran 1949’da Adana’da doğmuştur. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi’nde okurken; 1969’da “Ekstra Ekspres” gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi “Kapak Yıldızı Yarışması”nda, erkeklerde Tarık Akan’ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney’in “Baba” filminde oynayarak dikkat çekti.
Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981’de senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı “Düşman” adlı filmle Sinema Yazarları Derneği’nin “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.
1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması’nda “En İyi İkinci Film Ödülü”ne lâyık görülen Süreyya Duru’nun yönettiği ve Bekir Yıldız’ın öyküsünden sinemaya uyarlanan “Bedrana” adlı filmde Perihan Savaş’la paylaştı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar’la paylaştığı; Süreyya Duru’nun yönettiği “Kara Çarşaflı Gelin” 14’üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü” kazandı.
1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması’nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur’un “Gece Yolculuğu”, “En İyi Film Ödülü”nü alırken, Aytaç Arman da “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü aldı. Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.
AYTAÇ ARMAN’IN BAZI FİLMLERİ
Kara Para Aşk – 2014
Adını Feriha Koydum – 2011
Devrimden Sonra – 2011
Hacı – 2006
Candan Öte – 2006
Düşler ve Gerçekler – 2005
Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey – 2005
Sen Ne Dilersen – 2005
Perçem – 2004
Karşılaşma – 2002
Gönderilmemiş Mektuplar – 2002
Berivan – 2002
Öyle Bir Sevda ki – 2002
Melekler Evi – 2000
Bedel – 2000
Yüzleşme – 1999
Kıvılcım – 1999
Yılan Hikayesi – 1999
Akrebin Yolculuğu – 1997
Bir Umut – 1997
Kurtuluş – 1996
Yaban – 1996
Yer Çekimli Aşklar – 1995
Sahte Dünyalar – 1995
Buluşma – 1994
İz – 1994
Yolcu – 1994
Kurşun Adres Sormaz – 1992
Bekle Dedim Gölgeye – 1990
Gece Yarısı Vurgunu – 1990
Perili Köşk – 1990
Kantodan Tangoya – 1989
Av Zamanı – 1988
Gece Yolculuğu – 1987
Bir Avuç Gökyüzü – 1987
Biri Ve Diğerleri – 1987
Kadının Adı Yok – 1987
Uzun Bir Gece – 1986
İstek – 1986
Sıcak Tatlı Yaz – 1986
Fatmagül’ün Suçu Ne – 1986
Parmak Damgası – 1985
Adı Vasfiye – 1985
Sönmüş Ocak – 1980
Düşman – 1979
Fırat’ın Cinleri – 1977
Güneşli Bataklık – 1977
Ben Sana Mecburum – 1976
Bu Nasıl Dünya – 1976
Ne Haber – 1976
Nereye Arkadaş – 1976
Seni Sevmekle Suçluyum – 1976
Yazgı – 1976
Ne Umduk Ne Bulduk – 1976
Kara Çarşaflı Gelin – 1975
Evde Kalmış Kızlar – 1975
Enişte – 1975
Sevgili Halam – 1975
Yarınlar Kimin – 1975
Yarın Olmaz Şimdi – 1975
Yaşamak Daha Zor – 1975
Evet mi Hayır mı – 1974
Gerçek – 1974
Batak – 1974
Babalık – 1974
Bahriyeli Kemal – 1974
Bir Ana Bir Kız – 1974
Çılgın Arzular – 1974
Hostes – 1974
İstek – 1974
Tek Başına – 1974
Cici Kız – 1974
Bedrana – 1974
Yalancı / Çok Yalnızım – 1973
Babaların Günahı – 1973
Aşkın Zaferi – 1973
Bir Dost Bulamadım – 1973
Çocuğumu İstiyorum – 1973
Felek – 1973
Isdırap – 1973
Kader Çıkmazı – 1973
Oğlum Osman – 1973
Teslim Ol Baba – 1973
Ve Onu Vurdular – 1973
Zambaklar Açarken – 1973
Anneler Günü – 1973
Vukuat Var – 1972
Ve Güneşe Kan Sıçradı – 1972
Bir Baltaya Sap Olamadım – 1972
Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü – 1972
Yirmi Yıl Sonra – 1972
Murat İle Nazlı – 1972
Oğlum – 1972
Korkusuz Aşıklar – 1972
Aslanların Ölümü – 1972
Ekmekçi Kadın – 1972
Elveda Yavrum – 1972
Kadın Yapar – 1972
Murat İle Nazlı – 1972
Tövbekar – 1972
Hayat Cehennemi – 1971
Baba – 1971 Ali