Aytaç Arman’a memleketinde son veda

Aytaç Arman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Adana Büyükşehir Belediyesi önüne getirilirken, sanatçının tabutuna dostları karanfil bıraktı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

“ONUNLA AYNI UÇAKTA BU ŞEKİLDE GELECEĞİMİZ HİÇ HESAPTA YOKTU”

Törende konuşan sanatçı Menderes Samancılar, “Onunla aynı uçakta bu şekilde geleceğimiz hiç hesapta yoktu. Onun kalbi, yüreği en çok Adana'da atardı. Kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Sizlerden ayrılmayı istemedi” diye konuştu.

(İHA)