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Aytaç Arman’a memleketinde son veda
Aytaç Arman’a memleketinde son veda
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Aytaç Arman (Veysel İnce) için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Magazin 28 Şubat 2019 - 12:36

Aytaç Arman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Adana Büyükşehir Belediyesi önüne getirilirken, sanatçının tabutuna dostları karanfil bıraktı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

“ONUNLA AYNI UÇAKTA BU ŞEKİLDE GELECEĞİMİZ HİÇ HESAPTA YOKTU”

Törende konuşan sanatçı Menderes Samancılar, “Onunla aynı uçakta bu şekilde geleceğimiz hiç hesapta yoktu. Onun kalbi, yüreği en çok Adana'da atardı. Kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Sizlerden ayrılmayı istemedi” diye konuştu.
(İHA)

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