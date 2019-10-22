Azer’den Yamaç’a şok teklif!

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu sahneleriyle beğeni toplarken, ters köşe sürprizleriyle de nefesleri kesti. Final anında Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Azer, teklifiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yamaç, Azer'in teke tek teklifini kabul ederken, ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla'nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu. Kenan'ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur'a gelerek Yamaç'tan Cumali'yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol'un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Şenol'la birlikte Dağhan'ın mekânına giden Yamaç planıyla Dağhan'ı köşeye sıkıştırdı.

EFSUN'A BEKLENMEDİK SALDIRI!

Efsun, Yamaç'la buluşma yerine geldiğinde beklemediği bir saldırıyla karşılaştı ve saldırıyı Yamaç'ın gerçekleştirdiğini düşündü. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkması izleyenleri şoke etti.

Yamaç ve Şenol, Dağhan'ın mekanında;







“TEKE TEK!”

Akın, İdris Koçovalı'nın emanetlerini Yamaç'a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın'ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur'u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç'ın yaşadığını Azer'e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç'a “teke tek” teklifinde bulundu.

Çukur, mücadeleye hazır;







Azer'den Yamaç'a “teke tek” teklif;





