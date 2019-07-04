Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan nereli ve kaç yaşında?

Aziz Caner İnan, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Deli Yürek dizisi ile yaşayan Aziz Caner İnan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Aziz Caner İnan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Vedat Ayhan karakterini canlandıran Aziz Caner İnan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aziz Caner İnan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AZİZ CANER İNAN KİMDİR?

Aziz Caner İnan, 1 Haziran 1985 tarihinde Rize’de doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümü Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nda eğitim görmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Garip adlı kısa film ile yaşayan Aziz Caner İnan; Kırık Kalpler Bankası, Dört Zait, Fi ve Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde rol almıştır.

Aziz Caner İnan, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Vedat karakterine hayat vermektedir. Aziz Caner İnan, 1.83 metre boyunda, 76 kilo ve İkizler burcudur.

Aziz Caner İnan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Vedat Ayhan) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (TV Dizisi)

2017 – Fi (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2017 – Dört Zait (Kısa Film)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Karakoylu) (Sinema Filmi)

2014 – Garip (Veysel) (Kısa Film)