Azize 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Azize 1. bölüm izle

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Mustafa Avkıran'ın yer aldığı Azize dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümün ardından Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kartal, ağabeyinin katilini bulabilecek mi? Azize'nin Balkan'ı bıçaklamasıyla Balkan hayatını kaybeder. Kartal ağabeyinin katilini bulmak için adeta kuş uçurtmaz. Azize ise Alpanlar'ın evinde daha da tedirgindir. İşte Azize 2. yeni bölüm fragmanı...

Azize dizisinin son bölümünde; Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlarken Asya, Azize’nin varlığından oldukça rahatsız olur. Bir diğer taraftan Yıldız ise Alpanların hepsinin yok olması talimatını verir. Kartal ve Azize Balkan’ın ölümüyle karşı karşıya gelecek mi? Barbaros, Azize’yi tehlikeye atacak mı?

AZİZE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AZİZE 1. BÖLÜM İZLE

Azize, tüm masumiyeti ile suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan'ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal'a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.