Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 2. son bölüm izle

Azize 2. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Mustafa Avkıran'ın yer aldığı Azize dizisinin son bölümünde; Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize’ye dönmüştür. Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Azize 2. son bölüm izleme linki...

Azize dizisinin son bölümünde; Azize kendisinden şüphelenen Kartal'dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdir. İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olanAlpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir.

AZİZE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AZİZE YENİ FRAGMAN

AZİZE 2. SON BÖLÜM İZLE

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan'ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal'a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.