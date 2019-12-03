Azize 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 3. son bölüm izle

Azize 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Mustafa Avkıran’ın yer aldığı Azize dizisinin son bölümünde; Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Azize 3. son bölüm izleme linki...

Azize dizisinin son bölümünde; Azize Balkan'ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal'ın gözetiminde yaşatmak zorundadır.

AZİZE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AZİZE FRAGMAN

AZİZE 3. SON BÖLÜM İZLE

Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize'nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal'ın yolları Azize'nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal'a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize'ye dönmüştür.

Azize kendisinden şüphelenen Kartal'dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdir. İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir.