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Azize 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 4. son bölüm izle
Azize 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 4. son bölüm izle
Yayın günü değişen Azize dizisinin 4. bölümü bu akşam yayınlandı. Azize dizisinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Mustafa Avkıran’ın yer alıyor. Peki Azize 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Magazin 14 Aralık 2019 - 23:10

Azize son bölümde; Kartal, Azize’ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek ister. İşte Azize yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…

AZİZE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.

AZİZE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AZİZE 3. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal’ın açık yürekliliği Azize’yi etkiler. Kartal, Azize’ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan’ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize’yi savunan Kartal hislerini açıklar.

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