Azize 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 4. son bölüm izle

Azize son bölümde; Kartal, Azize’ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek ister. İşte Azize yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…
AZİZE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal’ın açık yürekliliği Azize’yi etkiler. Kartal, Azize’ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.
Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan’ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize’yi savunan Kartal hislerini açıklar.