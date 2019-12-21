Azize 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 5. son bölüm izleme linki…
Azize 5. bölümde Azize'ye zarar verecekken Kartal onu abisinin ellerinden kurtarır ve bir dağ evine kaçırır. Şimdi herkesten uzakta baş başa kalmışlardır. Peki Azize 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AZİZE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Azize 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.
AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kartal Azize'nin kalmak istemesinin sebebini öğrenmeden Azize'yi bırakmayacaktır. Azize gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal'a ne kadar güvendiğini fark eder. Belki de yardım isteyebileceği tek adam Kartal'dır. Azize'nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal gerçekleri öğrendiğinde Azize'yi korumaya devam edecek midir?