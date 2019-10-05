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Azize dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un dizisi Azize ne zaman?
Azize dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un dizisi Azize ne zaman?
Yeni sezonda ekranlara bir dizi daha eklenecek. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında ekranlara merhaba diyecek Azize dizisinin konusu ve oyuncuları dizinin bekleyenler tarafından merak ediliyor...
Magazin 5 Ekim 2019 - 11:53

Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve duyurulara göre başlama tarihi net olarak belli değil. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizide imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak. Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’in kaleme aldığı, Azize Ekim ayında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.

AZİZE 1. BÖLÜM FRAGMANI

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