Azize dizisi konusu ve oyuncu kadrosu: Azize’de kimler oynuyor?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize yeni sezonda ekranlarla buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri çeken Azize dizisinin başrolünde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyor. İşte Azize dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Azize dizisinin yayın hayatına Kanal D’de başladı. Azize dizisinin konusu “İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikayesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize’nin hikayesi.” şeklinde. İşte Azize hakkında ayrıntılı bilgi…

AZİZE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Buğra Gülsoy (Kartal), Hande Erçel (Azize), Mustafa Yıldıran (Balkan), Mustafa Avkıran (Barbaros), Duygu Sarışın (Asya), Selen Öztürk (Tuna), Tugay Mercan (Okan), Başak Daşman (Yıldız), Çetin Sarıkartal (İskender), Orhan Kılıç (Adnan), Cenk Kangöz (Osman), Serkan Altıntaş (Yaman), Asuman Çakır (Aynur), Ufuk Şen (Hasan), Ceylan Batı (Ceyda), Zeynep Kızıltan (Gül), Efekan Can (Kuzey), Galip Erdal(Cevat), Taha Baran Özbek (Yiğit)

Buğra Gülsoy

KARTAL ALPAN

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Hande Erçel

AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Mustafa Yıldıran

BALKAN ALPAN

Kartal’ın abisi, Azize’nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.

Mustafa Avkıran

BARBAROS KARAKAYA

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

Duygu Sarışın

ASYA GÜNDOĞAN

Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal’ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.