Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize’nin konusu ve oyuncuları…

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Azize dizisinin ilk bölüm yayınlanma tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizide imkânsızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşk hikâyesi anlatılacak. Peki, Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize'nin oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize'nin fragmanlarının yayınlanmasının ardından ne zaman başlayacak sorusu da yanıt buldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkatleri çeken Azize dizisinin başrolünde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyor. İşte detaylar…

AZİZE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00’da Kanal D’de!

AZİZE 1. BÖLÜM FRAGMANI

AZİZE’NİN OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek de var.

AZİZE DİZİSİ KONUSU

Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize… Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize'nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit'e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize'nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize'ye aşık olacak. İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize.