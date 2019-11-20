Azize dizisi oyuncuları kimler? İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu…

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize ilk bölümü ile izleyicilere “Merhaba” dedi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkatleri çeken Azize dizisinin başrolünde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyor. İşte Azize dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…
AZİZE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Buğra Gülsoy (Kartal), Hande Erçel (Azize), Mustafa Yıldıran (Balkan), Mustafa Avkıran (Barbaros), Duygu Sarışın (Asya), Selen Öztürk (Tuna), Tugay Mercan (Okan), Başak Daşman (Yıldız), Çetin Sarıkartal (İskender), Orhan Kılıç (Adnan), Cenk Kangöz (Osman), Serkan Altıntaş (Yaman), Asuman Çakır (Aynur), Ufuk Şen (Hasan), Ceylan Batı (Ceyda), Zeynep Kızıltan (Gül), Efekan Can (Kuzey), Galip Erdal(Cevat), Taha Baran Özbek (Yiğit)
Buğra Gülsoy
KARTAL ALPAN
Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.
Hande Erçel
AZİZE GÜNAY
Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar'ın içine sızar. Kartal Alpan'a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.
Mustafa Yıldıran
BALKAN ALPAN
Kartal'ın abisi, Azize'nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.
Mustafa Avkıran
BARBAROS KARAKAYA
Uğruna, kızı Yıldız'ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan'ı da kullanacaktır.
Duygu Sarışın
ASYA GÜNDOĞAN
Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal'ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.