Azra Akın 40 çocuğa umut oldu

Başarılı oyuncu Azra Akın, önceki gün Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu. Özel bir marka ve avukat Gülnur Tutumoğlu ile işbirliği yapan Akın, mahkum kadınların cezaevinde doğum yapmasından dolayı içeride büyüyen 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı.

“HİÇBİR YAVRUYU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Akın, “Bu toplumun çocukları hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz, ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorundaysalar şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun” dedi.

AMAÇ; ÇOCUKLARA VE ANNELERE DİKKAT ÇEKMEK

Gündelik telaşlar içinde unutulan bu çocukların ve annelerin varlığına dikkat çekmek için bu sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır.”