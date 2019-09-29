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Azra Akın: “Çağdaş ve modern anne olacağım”
Azra Akın: “Çağdaş ve modern anne olacağım”
İki yıl önce Atakan Koru ile evlenerek Edirne’ye yerleşen Azra Akın’ın, Demir adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Alışveriş için geldiği AVM'de objektiflere yansıyan Azra Akın, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Eylül 2019 - 09:38

2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli Azra Akın, önceki Etiler’de görüntülendi. İş görüşmesine girdiğini ifade eden güzel oyuncu, “Demir artık bir yaşına geldi. Çalışmaya başlayacağım. Çağımızın anneleri gibi işi ve Demir'i aynı anda götürmeye çalışıyorum” diye konuştu. “Hem iş hem bebek bakımı zor olmayacak mı?” sorusuna tatlı sert kızan Azra hanım, “Hep kadınlara soruyorsunuz. Erkeklere soruluyor mu bu soru? Çocuğunun anneye ne kadar ihtiyacı varsa babaya da var. Çağımızın tüm anneleri bu şekilde yapıyor. Anneye ihtiyaç duyuyor ama babayı da rol model olacak bir güç olarak gördüğü için ona da hayranlıkla bakıyor” dedi.

“ÇAĞDAŞ VE MODERN ANNE OLACAĞIM”

Televizyon ekranları geri döneceğini belirten Akın, “Şu anda bir toplantım var. Hem çalışan, hem de ailesinin başında durabilen, çağımızın çağdaş ve modern anneleri gibi olacağım. Çağımızda bu işler böyle oluyor” diyerek cevap verdi.

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