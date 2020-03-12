Azra Akın corona virüsüne rağmen ‘Tokalaşmamak çok zor’ dedi

Bir markanın yüzü olan Azra Akın, yapılan basın toplantısında basının karşısına geçti. Güzellik sırlarından bahseden Akın, corono virüsüne de değindi ve 'Önerileri dikkate alıyorum tabii ama tokalaşmamak benim için çok zor' dedi...

Anne olduktan sonra bir süredir ekranlarda göremediğimiz Azra Akın, bir güzellik markasının yüzü oldu. Güzellik sırlarını anlatan Akın, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili aldığı tedbirlerden bahseden Akın “Öncelikle tokalaşmamak benim için çok zor bir şey ve ben çok alışkınım tokalaşmaya” dedi.



Sık sık ellerini yıkadığını da belirten Akın şöyle devam etti: “Sık sık ellerimi yıkmaya çalışıyorum. Bebek de olunca daha dikkatli oluyor insan. Tabii ki bende önerilen önlemleri almaya çalışıyorum. Onun dışında çok fazla yapacak bir şeyimiz yok çalışmaya devam edeceğiz olumlu düşünelim.”