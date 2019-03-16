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Azra Akın: Herkesi bebek olarak görüyorum
Azra Akın: Herkesi bebek olarak görüyorum
Eski Dünya Güzelimiz Azra Akın önceki gün Akmerkez’de bir gözlük mağazasında alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Mart 2019 - 09:35

Mağaza çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. 4 ay önce Demir bebeği kucağına alan güzel manken çok mutlu olduğunu söyledi ve bebeği hakkında bilgiler verdi. Akın “Anneliğe alıştım beni çok mutlu etti.

Kendi gücümü keşfettim, anne olmak başka bir şey yani çok kutsal bir şey. Bebeğim olduktan sonra herkesi bebek olarak görmeye başladım” dedi. Hamilelik döneminden sonra uzak kaldığı ekranlara dönüp dönmeyeceği sorulan Akın “Şu an bebeğimle hep bir aradayım, önemli olan bebeğim. Ama güzel bir teklif olursa şartlar uyarsa tabi ki olabilir. Şartlar çok önemli benim için” dedi.

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