Azra Akın kocasını yormuyor

Beş aylık hamile olan eski Kainat Güzeli Azra Akın, hamileliğinin çok rahat geçtiğini açıkladı.

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Geride bıraktığımız yıl ağustos ayında 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yapılan düğünle evlenen Azra Akın bu sürpriz kararıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Akın aşerme yaşamadığını söyledi.

“ATAKAN’I HİÇ YORMUYORUM”

Tüm hamile eşlerinin yakındığı gece aşermeleri yaşamadığını söyleyen Akın, “Atakan'ı hiç yormuyorum. Şu ana kadar hiç aşermedim. Herkes bu dertten yakınırken benim başıma gelmedi” dedi.