Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Azra Akın kocasını yormuyor
Azra Akın kocasını yormuyor
Beş aylık hamile olan eski Kainat Güzeli Azra Akın, hamileliğinin çok rahat geçtiğini açıkladı.
Magazin 4 Ağustos 2018 - 03:14

Geride bıraktığımız yıl ağustos ayında 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yapılan düğünle evlenen Azra Akın bu sürpriz kararıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Akın aşerme yaşamadığını söyledi.

“ATAKAN’I HİÇ YORMUYORUM”

Tüm hamile eşlerinin yakındığı gece aşermeleri yaşamadığını söyleyen Akın, “Atakan'ı hiç yormuyorum. Şu ana kadar hiç aşermedim. Herkes bu dertten yakınırken benim başıma gelmedi” dedi.

İLGİLİ HABERAzra Akın'dan sürpriz bebek kararı
Son güncelleme: 07:55 - 04.08.2018
Etiketler