Azra Akın, mütevazı otomobiliyle dikkat çekti ‘Lükse düşkünlüğüm yok’ dedi

Kainat güzeli Azra Akın önceki gün Nişantaşı Ctiy’s’te görüntülendi. Bir toplantı için yapımcılar ile buluşacağını söyleyen Azra Akın mütevazı arabasını valeye bıraktı. Muhabirlerin “Arabanız oldukça mütevazı” sorusuna “Ayağımı yerden kesiyor, benim lükse çok düşkünlüğüm yoktur” yanıtını veren Azra Akın, “Sahne dünyasında faaliyet gösteren sanatçılar çok kazanıyor mu?’ sorusuna ise soru ile yanıt verdi. “Sizce çok mu kazanıyorlar gibi duruyor, sanatçılar çok kazanıyor algısı var bu algı sizce doğru mu?” şeklinde soruya soru ile yanıt verdi. “Sanatçılar proje bazlı kazanır, proje yoksa kazanamazlar’ diye açıklamasına devam eden Azra Akın aslında sanatçıların bazı istisnalar dışında çok para kazandığı algısının doğru olmadığını söyledi.