Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Azra Akın: Sosyal sorumluluk projeleri huzur veriyor
Azra Akın: Sosyal sorumluluk projeleri huzur veriyor
Azra Akın Nişantaşı'nda yürürken muhabirlerin objektifine takıldı. Ayak üstü sohbet eden Akın, son dönemde içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri hakkında konuştu ve 'Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak huzur veriyor" dedi...
Magazin 8 Temmuz 2020 - 08:18

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Akın’ın şıklığı dikkat çekti. Son dönemlerde sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Azra Akın, “Sosyal sorumluluk projlerinde yer almak bana huzur veriyor” dedi. Azra Akın, iş insanı Erdoğan Uludağ ile birlikte geçtiğimiz aylarda cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı.

Etiketler