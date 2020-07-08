Azra Akın: Sosyal sorumluluk projeleri huzur veriyor

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Akın’ın şıklığı dikkat çekti. Son dönemlerde sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Azra Akın, “Sosyal sorumluluk projlerinde yer almak bana huzur veriyor” dedi. Azra Akın, iş insanı Erdoğan Uludağ ile birlikte geçtiğimiz aylarda cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı.