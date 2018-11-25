Azra Akın’dan doğum sonrası ilk paylaşım

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Geçtiğimiz yıl Atakan Koru ile Trakya’ya özgü kır düğününde dünya evine giren 2002 Kainat güzeli Azra Akın, ilk bebeğinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşıyor.İstanbul’da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuşan Azra Akın’dan ilk paylaşım geldi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Doğumdan bir hafta sonra duygusal paylaşım yapan Azra Akın,”Bir hafta önce bugün oğlumuz Demir’i kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Gerçekten benzersiz bir duygu. Bebek, anne ve baba iyi ve sağlıklı. İyi dileklerini ileten herkese çok çok teşekkür ederiz. Azra ve Atakan” notuyla sevenlerine teşekkür etti.

