Azra Akın’dan moral ziyareti

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2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen eski manken ve model Azra Akın, önceki gün göçmen, mülteci ve hamile kadınlarla buluştu. Akın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Akın paylaştığı fotoğrafın altına ise: “Ümraniye’deki Sağlık Bakanlığı’nın Göçmen Sağlığı Merkezi içinde bulunan UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde gebe göçmen ve Türk kadınlarla çok güzel ve neşeli bir gün geçirdik. Her bir anne ve anne adayıyla tanışmak, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak çok değerliydi” ifadelerine yer verdi.

