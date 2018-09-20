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‘Azra Akın’ın hesabında Ebru Gündeş fotoğrafı’
‘Azra Akın’ın hesabında Ebru Gündeş fotoğrafı’
Şimdilerde hamileliğinin yedinci ayını yaşayan eski Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini bile şaşırttı.
Magazin 20 Eylül 2018 - 09:15

Dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne’nin Keşan İlçesi’nde, 2017 yılının Ağustos ayında yapılan düğünle dünya evine giren eski Dünya Güzeli Azra Akın şimdilerde bebek bekliyor. Multu giden evliliğinin meyvesini kucağına almak için sadece birkaç haftası kalan Akın, bu sırada yaptığı bir çekimle takipçilerinin karşısına çıktı. Verdiği pozla şimdilerde kocası Rıza Zarrab’ın yanında olan Ebru Gündeş’e benzetildi. Gelen yüzlerce yorum bu benzerlik üzerine oldu. Bu yorumlar arasında öne çıkanlardan biriyse; ‘Azra Akın’ın hesabında Ebru Gündeş fotoğrafı’ şeklindeki paylaşım oldu.

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