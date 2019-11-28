Azra Akın’la cinsiyet eşitliği üzerine…

Geçen yıl kasım ayında anne olan 2002 Türkiye ve Kainat Güzeli Azra Akın yaklaşık bir yıllık aranın ardından ekranlara döndü.

Ağustos 2017’de Atakan Koru ile dünya evine giren Azra Akın geçen yıl kasım ayında annelik duygusunu tatmış ve uzun bir süre bebeğinin yanından ayrılmamıştı. Akın önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Mağaza çıkışı gazetecilerle konuşan Akın, Her şeyin yolunda olduğunu belirtti ve önceden aldığı bir ürünü değitirmek için geldiğini söyledi. Yeni televizyon programının başladığını söyleyen Azra Akın “cinsiyet eşitliği, insan hakları ve son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet ile ilgili konuların konuşulduğu çok güzel bir program hazırladık” dedi.