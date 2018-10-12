Azra, bu itiraftan sonra ne yapacak? Elimi Bırakma 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Elimi Bırakma'dan bir yeni fragman daha geldi. 12. yeni bölüm ilk fragmanında; Azra, Ulvi'ye 'bana kardeşimi verin bu evden hemen çıkıp giderim' der. Cansu intikam yeminleri eder. Sumru, Hülya'dan sonra Serap'a da Azra'nın Cenk'e deli gibi aşık olduğunu bu nedenle miras oyununu oynadığını söyler. İşte Elimi Bırakma 12. yeni bölüm 2. fragmanı...

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Elimi Bırakma dizisi 12. yeni bölümden 2 fragman geldi. İlk fragmanda Azra’nın başına çok kötü bir şey geleceğinin sinyali veriliyordu. Elimi Bırakma yeni fragmanda ise; Cenk ile Azra arasında çatışma yükseliyor. Cenk annesine Azra’ya aşık olduğunu haykırıyor ve Azra da bunu duyuyor. İşte Elimi Bırakma 12. yeni bölüm 2. fragmanı…

Feride Hanım, Serap ile yüz yüze gelir. Serap annesine; ‘benim kadar sen de suçlusun’ der. Azra bir telefonla evden çıkar. Telefonda konuşurken kardeşinden bahseder ve adres ister. Bu konuşmaya Cenk de kulak misafiri olur. Ama gittiği yerde kardeşi yoktur. Azra tuzağa düşürülür. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise; Mutfakta Azra, Cenk’e ‘niye benimle bu kadar ilgileniyorsun’ diye haykırır. Cenk kendini kaybeder tabakları yere fırlatır ve ‘yapma bunu bana’ diye cevap verir. Cenk sevdiğini söyleyemediği için kendini paralar. Annesi ‘sen Azra’ya aşıksın’ diye Cenk’in üzerine gidince ‘Evet ben Azra’ya aşığım’ diye bağırır. O sırada Azra da bu sözleri duyar.

ELİMİ BIRAKMA 12. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 12. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN



ELİMİ BIRAKMA 11. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride Hanım, Cenk'in engellemelerine rağmen sağlık kontrolüne alınır. Polis zorluk çıkardığı için Cenk'i polis otosuna bindirir. Ulvi herkesi sakinleştirir. Sumru'yu bırakan Ulvi'ye Sumru'dan övgü dolu sözler gelir. Arda ise Ulvi'ye çok sinirlidir. Emniyette söylemediğini bırakmaz. Arda babaannesine yapılanları hazmedemez.

Feride Hanım tek başına hastaneye gider. Azra olanları öğrenir. Hemen hastaneye gitmek için evden çıkar ama polisle kapıda karşılaşır. Polis onu karakola götürmek için geldiğini söyler. Azra'yı apar topar emniyete götürürler. Azra emniyete gidince hakkında şikayet olduğunu öğrenir. Polis Feride Hanım'ı dolandırmaktan ifadesinin alınacağını söyler. Azra bir suçu olmadığını söylese de ağır suçlamalarla baş başadır.

Feride Hanım akıl sağlığı testine girer. O sırada Ulvi, Cenk'i kurtarmak için polisle görüşür.

ELİMİ BIRAKMA BÖLÜM İZLE

CANSU: AZRA ÇOK KISKANÇ BİR KIZDIR

Cansu da sorguya alınır. Sorguda Azra'nın çok kıskanç olduğunu ve daha fazlasını elde etmek için yapmayacağı şey olmadığını söyler.

CENK AZRA'YI YARALAMAYA DEVAM EDİYOR

Cenk, Azra'yı arayıp yaptıklarının hesabını ödeyeceksin der. Hastanenin önünde karşılaşan Cenk ile Azra yine gerilir. Cenk, Azra'ya bir hiç olduğunu söyler.

MELİS ÇOK PİŞMAN

Melis babaannesinin yaşadıkları için kendini suçlar. Önce Cenk'le sonra da babaannesi ile konuşur. Feride Hanım onu affeder. Melis Feride Hanım'a ben senin torununum beni Azra'dan daha çok sev der

ULVİ HESAP VERİYOR

Feride Hanım hastanede olduğu için Ulvi şirket işleri ile ilgilenir. Evde durumlar çok kötüdür. Cenk ile Arda annelerine çok tepkilidir. Cenk, Ulvi'den hesap sormak için yola çıkar. O sırada Azra, Ulvi'nin yanına gider. Onu kandırdığını söyler. Ulvi ise olayın bu duruma geleceğini anlaması gerektiğini söyler. Tarık da olaya dahil olur. Azra Feride Hanım'ın yaşadıkları için orada olduğunu söyler. Cenk, Ulvi'nn yanına gelir ve yakasına yapışır. Tarık da oradadır. Onu sakinleştirmeye çalışır. Cenk bunu onların yanına bırakmayacağını söyler.

DOKTOR GÖZYAŞLARI İLE FERİDE HANIM'A GEÇMİŞİ HATIRLATIYOR

Feride Hanım hastanedekileri o kadar çok etkiler ki doktor Feride Hanım'ın odasına gelir. Ağlayarak geçmişinden söz eder. Feride Hanım, doktora geçmişte burs vermiştir. Doktor siz bize annelik ettiniz der. Feride Hanım ona hakkını helal eder.