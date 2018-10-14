Azra, Zerrin’e gidiyor! Avlu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Avlu yeni fragman…

Avlu'nun yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Kızını kaybettiği için gözü hiçbir şeyi görmeyen Deniz ile oğlu Alp'in canını korumak isteyen Kudret arasında ipler gerilmeye devam ediyor. Deniz artık bambaşka biridir. Kızının intikamını almadan ölmeye niyeti yoktur bu nedenle kendine kurulan tuzağı fark eder. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise; Deniz artık dışarıda olmak istemez. Azra, Zerrin'e gidip Kudret'in bir işler çevirdiğini söyler. Deniz, Azra'ya derdinin intikam olmadığını söyler. Kudret güçlenerek geri döner ve 'daha işimiz bitmedi' der. İşte Avlu 16. yeni bölüm fragmanı...

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Avlu 16. yeni fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Avlu son bölümde; Deniz’i öldürmek için tutulan kiralık katilin içeriden Alp’i aradığını, Deniz’in Azra’dan silah istemesini izlemiştik. Yayınlanan yeni fragmanda; Zerrin’in Deniz’e istenen cezanın çok ağır olduğunu söylese de Deniz’in umrunda değildir. Azra, Kudret’e karşı işbirliği için Zerin’e gider. İşte Avlu 16. yeni bölüm fragmanı…

AVLU 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret Deniz’e saldırır. Kolunu kırmakla tehdit eder. Kudret’in kızlarından biri tam kolunu kırmak üzereyken yeni, gelen mahkumlardan biri ona engel olur.

Zerrin Kudret’i son kez uyarır. Deniz, Alp’in onu öldürmek için hapishaneye yeni gelen mahkumlardan birini görevlendirdiğini diğerlerine anlatır. Deniz tedirgindir.

AVLU 15. BÖLÜM İZLE

DENİZ’E TUZAK KURULUYOR

Zerrin yaşanan son olaydan sonra Azra, Kudret ve Deniz’in çalıştıkları yerleri değiştirmiştir. Deniz tek başına malzeme odasında çalışacaktır. Tam odaya gireceği sırada ona kurulan tuzağı son anda farkına varır. Kızının intikamını almadan ölmeye niyeti olmadığını yardımına gelenlere söyler.

DENİZ NACİYE’DEN YARDIM İSTİYOR

Özlem’in yazdığı rapor Oktay ve Murat arasında gerilime yol açar. Deniz kendisini öldürmek için tutulan kiralık katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Deniz, Naciye’den yardım ister. Kızından kim olduğunu öğrenmesini ister.

Yeni mahkumların kim olduğu konusunda herkes seferber olur. Onlara yakınlık göstermeye başlarlar. Neden içeriye düştüklerini öğrenmeye çalışırlar.

OKTAY VE MURAT BİRBİRİNE GİRİYOR

Kudret yeni gelenler dahil olmak üzere herkese gözdağı vermeye çalışır. Oktay duruma müdahale eder. Kudret’e sert davranınca Murat’ı engellemeye çalışır. Sonunda birbirlerine girerler. Hasret telsizden durumu Zerrin’e haber verir.

Deniz’i öldürmek için tutulan kiralık katil içeriden Alp’i arar. Azra, Hasret’e Deniz’in birşeyler sakladığını söyler. Deniz, gardiyan Hüseyin’den yeni gelen mahkumların dosyalarını görmek için yardım ister. Hüseyin bunun bir bedeli olacağını söyler ancak Deniz evinin satılacağını ve yüksek miktarda para geleceğini merak etmemesini söyler.

OKTAY RAPORU YAZANIN ÖZLEM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Deniz, Naciye’yi sıkıştırır. Herhangi bir haber olup olmadığını sorar. Zerrin, Oktay’ı odasına çağırır. Ona bazı talimatlar verdikten sonra, masasının üstüne daha önce koyduğu Oktay’la ilgili raporun kimin tarafından yazıldığını görmesi için mühürü ister. İşte tam o sırada Oktay raporun sonundaki imzanın altında Özlem’in imzası olduğunu görür. Oktay olana inanamaz.

DENİZ SİLAH İSTİYOR

Oktay hışımla Özlem’in evine gelir. Raporu gördüğünü ve her şeyin bittiğini söyler. Özlem konuşmaya çalışsa da dinlemez ve kapıyı çarpıp gider. Deniz, Azra’ya giderek yardım ister. Ona silah bulmasını söyler. Bu sırada Oktay’ın peşinden onun evine giden Özlem, Oktay’ın tuttuğu günlüğü bulur. Günlükte çok korkunç şeyler yazmaktadır.