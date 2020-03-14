‘Azra’nın mutluluğunu kıskanmayın’

Dünya güzelimiz Azra Akın sosyal medya hesabından çocuğuyla birlikte park eğlencesi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını 'Çocukla çocuk olmak' notuyla paylaşınca olan oldu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Azra Akın, son zamanlarda çocuğuyla birlikte yaptığı paylaşımlara ağırlık vermiş gibi görünüyor. Oğluyla birlikte keyifli vakit geçirirken çekilmiş karelerini büyük bir mutlulukla paylaşan Akın bu defa bir parkta salıncak keyfi yaparken görüldüğü bir kareyi paylaştı.

Akın’ın ‘çocukla çocuk olmak’ notuyla paylaştığı kare çok sayıda beğeni alırken bu fotoğrafa gelen ‘o salıncak sizin binmenize uygun değil, onu kıracaksınız’ şeklindeki bir paylaşım pek çok Azra Akın takipçisinin tepkisini çekti. Akın’ın sevenleri kendilerinin de benzer şekilde salıncağa bindiklerini söylerken yapılan bu eleştirinin sadece kıskançlıktan kaynaklandığını söylediler ve ‘Azra’nın mutluluğnu kıskanmayın’ şeklinde yorumlar yaptılar.