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Ba’al: Fırtına Tanrısı konusu ve oyuncu kadrosu…
Ba’al: Fırtına Tanrısı konusu ve oyuncu kadrosu…
Fantastik öğeler içeren senaryosuyla dikkat çeken Ba'al Rüzgar Tanrısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından ilgiyle araştırılıyor. İşte Ba'al Fırtına Tanrısı filminde kimler oynuyor sorusunun cevabı...
Magazin 15 Ağustos 2020 - 15:43

Ba’al Fırtına Tanrısı konusuyla dikkat çeken bir film. Televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde büyük ilgi gören filmin detayları şu şekilde…

BA’AL FIRTINA TANRISI KONUSU

Birkaç arkeolog eski sümerlere ait Baal ismindeki firtina tanrisina ait 4 madalyonun peşine düserler ve bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir.Baal in güçleri babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

OYUNCULAR

Jeremy London
Helm

Stefanie von Pfetten
Carol

Scott Hylands
Stanford

Michael Kopsa
Kittrick

Lexa Doig
Pena

David Lewis
Risko

Peter Benson
Foreman

Elias Toufexis
McCulloch

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