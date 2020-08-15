Ba’al: Fırtına Tanrısı konusu ve oyuncu kadrosu…
Ba’al Fırtına Tanrısı konusuyla dikkat çeken bir film. Televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde büyük ilgi gören filmin detayları şu şekilde…
BA’AL FIRTINA TANRISI KONUSU
Birkaç arkeolog eski sümerlere ait Baal ismindeki firtina tanrisina ait 4 madalyonun peşine düserler ve bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir.Baal in güçleri babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.
OYUNCULAR
Jeremy London
Helm
Stefanie von Pfetten
Carol
Scott Hylands
Stanford
Michael Kopsa
Kittrick
Lexa Doig
Pena
David Lewis
Risko
Peter Benson
Foreman
Elias Toufexis
McCulloch