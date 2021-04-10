Baba Levo, vasiyeti üzerine Altınova’da toprağa verildi

Bir süredir kanser tedavisi gören Baba Levo diye bilinen müzisyen Levent Altındağ, dün saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Levent Altındağ’ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Altındağ’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Altınova Mahallesi Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Altınova Mezarlığında toprağa verildi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenazeye sanatçının ailesi katıldı.

Sanatçının kızı Gülfem Altındağ, babasının yaklaşık 10 aydır kansere karşı mücadele verdiğini belirterek, “Babam, Ayvalık’ı çok seviyordu. Burada yaşamak ve öldükten sonra da burada gömülmek hayaliydi. Vasiyeti üzerine biz de burada defnettik. Mekanı cennet olsun” dedi.

“SON İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİK”

Levent Altındağ’ın eşi Gülhan Altındağ ise şu ifadeleri kullandı:

* 7-8 yıldır Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde oturuyorduk. Burayı kendisi çok sevmişti. İstanbul’u tamamen bıraktı ve buraya yerleşmeye karar verdi. Tam bir Altınova ve motosiklet aşığıydı.

* Maalesef 25 Haziran’da akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yoğun bir tedavi süreci geçirdi fakat, cevap vermedi. Maalesef kaybettik. İstanbul’un kalabalığından çok bıkmıştı. Buraya aşık oldu ve buraya defnedilmek istemişti. Biz de onun son isteğini yerine getirdik.

* Bütün dostlarına teşekkür ediyorum. Hem sosyal medyadan hem de telefonla arayarak sanatçı dostları bizi yalnız bırakmadı. İyi ki onu tanımışım ve hayatıma dokunmuş” diye konuştu.

LEVENT ALTINDAĞ KİMDİR?

1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ’dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu. DHA