Emrah’ın oğlundan babasına nişan sitemi
Üç çocuğu olan şarkıcı Emrah, büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır konuşmuyor. Nişanlanan oğlu, mutlu gününde babasının yanında olmamasına sitem etti.
Şarkıcı Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, nişanlandı.
Erdoğan, nişan esnasında kahvesine tuz ektiği anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
“Biraz tuzu ve acısı eksikti kahvenin. Ben de tuzumu ektim.”
Tayfun Erdoğan daha sonra babasının yanında olmamasını şu mesajla duyurdu:
“Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda.”
1991 yılında doğan Tayfun Erdoğan'ın babasının Emrah olduğu DNA test sonucuyla belli olmuş, Emrah, oğluna Bursa'da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.