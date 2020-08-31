Babaannesini kaybeden oyuncu Demet Evgar gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sanatçı Demet Evgar, babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. 88 yaşındaki Sabahat Evgar, 29 Ağustos günü Urla'daki yazlığında düşüp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sabahat Evgar, yapılan müdahalelere rağmen 30 Ağustos günü hayatını kaybetti.

DUYGU DOLU MESAJ

Demet Evgar acı haberi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü sanatçı “ Sabahat… Anlamı güzellik. Bilenler bilir. Neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar'ı öğle namazında Manisa Hatuniye Cami'den bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim… Yolun açık olsun kuşlar gibi gittin, aniden tam da istediğin gibi Atatürk'ün kızı 30 Ağustos'ta” mesajıyla duygulandırdı.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sabahat Evgar için Manisa'da Hatuniye Caminde öğle ezanının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ünlü sanatçı Demet Evgar, babası Levent Evgar, annesi Bingül Evgar, kardeşi Yiğit Evgar, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Demet Evgar cenaze öncesinde taziyeleri kabul etti. Oldukça üzgün olduğu görülen Demet Evgar, zaman zaman babaannesinin tabutunu okşadı. Evgar ailesini sevenleri teselli etti. Cenaze namazında saf tutan Demet Evgar, babaannesini son yolculuğuna uğurladı. Sabahat Evgar, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.