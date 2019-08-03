Babam filmi oyuncuları kimler? Babam konusu ne?

Babam filmi başrolünde yer alan Çetin Tekindor oyunculuğu ile izleyenleri büyülerken, bir baba ile oğlun hikayesinin anlatıldığı film ise konusu ile izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Filmde, Çetin Tekindor'a Erkan Kolçak Köstendil ve Melisa Şenolsun eşlik ediyor. İşte Babam filminin oyuncu kadrosu...

Babam filminin yönetmenliğini Nihat Durak, senaristliğini Nail Pelivan yapıyor. Filmin çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak “Sardalya Kokusu” olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının “Babam” olarak değiştirildiği duyurdu.

BABAM FİLMİNİN KONUSU

Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) “Tunalı Sardalya” adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritecektir.

BABAM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Çetin Tekindor (Yusuf Tunalı)

Tunalı Sardalya balık konserve imalathanesinin sahibi, Arif'in babası.

Melisa Şenolsun (Feride)

Atama bekleyen genç bir Türkçe öğretmenidir. Atanamadığı için bir süre dershanede çalıştıktan sonra ayrılır ve Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer.

Berker Güven (Arif Tunalı)

Yusuf'un zihinsel engelli oğlu.

Erkan Kolçak Köstendil (Deniz)

Yusuf'un sağ kolu, küçüklüğünden beri sardalya fabrikasında çalışır.