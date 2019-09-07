Babamın Ceketi nerede çekildi? Babamın Ceketi konusu ne, oyuncuları kimler?

Eğlenceli bir aile komedisi olan ‘Babamın Ceketi’, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Profesyonel bir teknik ekiple yola çıkan Hann Medya'nın projesi Babamın Ceketi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Babamın Ceketi nerede çekildi?

‘Babamın Ceketi' filmi, hikayesi kadar zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Haberimizden Babamın Ceketi konusuna ve oyuncularına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ‘Babamın Ceketi nerede çekildi?’ sorusunun yanıtı da haberimizde.

BABAMIN CEKETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan’da çekildi.

BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI

‘Babamın Ceketi' filmi, hikayesi kadar zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yer aldığı kadroda, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturan Müfit Can Saçıntı’nın yanı sıra Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

BABAMIN CEKETİ KONUSU

Ferhat, babası İbrahim tarafından bin bir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan’ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat’ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.