Babası mesajlarını bile okuyormuş

New York Times'ın hazırladığı yeni belgeselde Britney Spears'ın babası hakkında şok edici iddialar ortaya atıldı. Belgesele göre; Britney Spears'ın babası Jamie Spears, pop yıldızının hayatı üzerinde o kadar çok kontrol uyguladı ki kısa mesajlarını, telefon görüşmelerini ve internet tarayıcı geçmişini bile izledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cuma günü FX ve Hulu’da prömiyeri yapılan Controlling Britney Spears’ta, şarkıcının güvenlik ekibinin eski bir üyesi Spears’ın sahip olduğu cep telefonuna ebeveyn kontrolleri koyulmasının istendiğini iddia etti:

“Britney bir iPhone almak istedi ve ardından patronum bana yaklaşarak ‘iPhone için bildiğiniz bir izleme servisi var mı?’ diye sordu.”

Alex Vlasov isimli çalışan, bu sorudan çok rahatsız olduğunu ve hemen Britney’nin telefonunu izlemenin yasallığını sorduğunu söyledi. Ardından da başka bir çalışanının ‘Neden sadece bir iPad alıp orada bir iCloud hesabı ile oturum açmıyoruz, aynı iCloud Britney’nin telefonunda kullanacağı ve bu tüm etkinlikleri yansıtacak; tüm mesajları, tüm FaceTime aramalarını, notları, tarayıcı geçmişini, fotoğrafları görebileceksiniz” dediğini söyledi.

AVUKATI İLE İLETİŞİMİ DE SINIRLANMIŞ

İddiaya göre amaç, şarkıcının olası yasa dışı faaliyetlerini aramaktı; ancak arkadaşlarıyla, annesiyle ve avukatı Sam Ingham ile olan konuşmaları da izlenecekti.

Britney’nin yeni avukatı Mathew Rosengart şunları söyledi: “Britney’nin iletişimini, özellikle kutsal avukat-müvekkil iletişimini kesmek veya izlemek, mahremiyet haklarının ve sivil özgürlüklerinin utanç verici ve şok edici bir ihlalini temsil ediyor.”

Rosengart, bu konuları bir şekilde araştırmak niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

39 yaşındaki Britney Spears, 2008’den beri vasilik altında ve geçtiğimiz aylarda duruşmada verdiği ifade ile gündeme oturdu. Babası Jamie Spears ise kızı ve avukatının iddialarından sonra bu ayın başlarında vasiliği sona erdirmek için bir dilekçe verdi. Şarkıcı vasiliğin iptali için verdiği mücadelede Drew Barrymore, Justin Timberlake gibi pek çok ünlü ismin de desteğini aldı.

İlginizi Çekebilir Drew Barrymore'dan Britney Spears'a destek

İlginizi Çekebilir İzni olmadan hazırlanan belgeselin yayınına günler kaldı