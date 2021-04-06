Babasını kaybeden Bige Önal’dan duygulandıran paylaşım

‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde rol alan oyuncu Bige Önal, geçen günlerde hayata veda eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden babası Erhan Önal için bir mesaj yayınladı.

31 yaşındaki Önal, “Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın” sözlerini dile getirdi.

“ÖZLEMİNLE NE YAPARIM ONU BİLMİYORUM”

“Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime… Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum” diyen Önal, “Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum… Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş” ifadelerini kullandı.

64 yaşında hayata veda eden Erhan Önal, İzmir’de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Önal’ın kızı Bige Önal’ı acılı gününde oyunculuk yapan meslektaşı ve sevgilisi Aras Bulut İynemli yalnız bırakmamıştı.