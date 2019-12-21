Babil 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Babil dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Babil dizisinin ilk bölüm fragmanı STAR ekranlarında yayınlandı. Oğlunu kurtarmak adına bir babanın neler yapabileceğini anlatacak dizi konusunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte Babil dizisinden ilk bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yeni dizisi Babil için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği dizide İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur. Ne zaman başlayacağı merakla beklenen Babil dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

BABİL 1. BÖLÜM FRAGMANI



BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil dizisinin ne zaman başlayacağına dair tarih paylaşılmadı. Şimdilik dizinin tanıtımlarında sadece “yakında” bilgisi yer alıyor.

BABİL KONUSU VE OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?