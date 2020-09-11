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Babil 11. bölümle döndü! Babil’in 12. bölüm fragmanı geldi mi?
Babil 11. bölümle döndü! Babil’in 12. bölüm fragmanı geldi mi?
Babil dizisi yeni sezona başladı ve 11. bölümle ekranlara geldi. Önceki sezonun son bölümünde Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışmaya başlamış ve heyecan artmıştı. Babil'in 12. bölüm fragmanı ise araştırılan detaylar arasına girdi.
Magazin 11 Eylül 2020 - 23:24

Babil dizisi ekranlara geri döndü ve 11. bölümle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezon dikkat çeken Ozan Güven'in yerine yeni sezonda kadroya Onur Saylak dahil oldu.

BABİL DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilecek.

BABİL DİZİ FRAGMANLARI

Onur Saylak yeni sezonda Babil kadrosuna dahil oldu.

ÖNCEKİ SEZON NASIL BİTMİŞTİ?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor.