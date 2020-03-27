Babil 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 10. son bölüm izle…
Babil’in 10. son bölümü yayınlandı. Babil’de Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Peki Babil 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BABİL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Babil’in 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?