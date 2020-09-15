Babil 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
BABİL 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ
Babil 12. Bölüm 2. Fragman. #babil yeni bölümüyle cuma 20.00'de @startv'de @ayyapim pic.twitter.com/wxSrLaSCDu
— Babil Dizi (@babildizi) September 15, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını.
Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı.
İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.