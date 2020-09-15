Babil 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Babil dizisinin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babil dizisinin son bölümünde; İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yolda, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. İşte Babil 12. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BABİL 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını.

Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı.

İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.