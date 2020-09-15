Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Babil 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Babil 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Babil dizisinin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babil dizisinin son bölümünde; İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yolda, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. İşte Babil 12. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...
Magazin 15 Eylül 2020 - 22:46

BABİL 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını.

Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı.

İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

Etiketler