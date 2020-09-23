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Babil 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Egemen babalığını sorguluyor…
Babil 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Egemen babalığını sorguluyor…
İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Babil'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Egemen iyi bir baba olup, olamayacağını sorguluyor. İrfan'nın ise oğlu için yapmayacağı bir şey yok. İşte heyecanla beklenen Babil'in 13. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 23 Eylül 2020 - 11:04

BABİL 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BABİL 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan bir kez daha dönüm noktasında! Ya Süleyman’ın öfkesinin kurbanı olacak ya karşı atağa kalkıp ondan kurtulacak!

İrfan Süleyman’ı bitirmek için Ayşe’yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna girerken, Egemen ve Eda’nın yakınlaşmasıyla başlayan olaylar İlay’ın Deniz’le ilgili sırdan şüphelenmesiyle sonuçlanıyor.