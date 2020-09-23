Babil 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Egemen babalığını sorguluyor…
BABİL 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Babil 13. Bölüm 2. Fragmanı! #babil cuma 20.00'de @startv'de! @ayyapim pic.twitter.com/Szm6MYfkGk
— Babil Dizi (@babildizi) September 22, 2020
BABİL 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İrfan bir kez daha dönüm noktasında! Ya Süleyman’ın öfkesinin kurbanı olacak ya karşı atağa kalkıp ondan kurtulacak!
İrfan Süleyman’ı bitirmek için Ayşe’yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna girerken, Egemen ve Eda’nın yakınlaşmasıyla başlayan olaylar İlay’ın Deniz’le ilgili sırdan şüphelenmesiyle sonuçlanıyor.