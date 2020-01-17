Babil 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 1. son bölüm izle

Babil ilk bölümü ile STAR'da izleyicilerin karşısına çıktı. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven'ın başrolleri paylaştığı Babil son bölümde; İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Peki Babil 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil ilk bölüm izleme linki ve detaylar...

Babil dizisinin son bölümünde; Oğlunun hastalanmasını üstüne bir de işinden olan İrfan’ın hayatı beklemediği şekilde içinde çıkılmaz bir hal alıyor. Çevresinden yardım isteyen İrfan’a, çocukluk arkadaşı Egemen yardım eli uzatıyor.

BABİL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil dizisi fragmanı STAR tarafından paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL SON BÖLÜM İZLE

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?