Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 3. son bölüm izle…
Babil’in yayınlanan 3. son bölümünde İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor. Peki Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BABİL 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Babil 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak. Ayırca haberin devamından Babil dizisinin 3. son bölümünü izleyebilirsiniz.
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.