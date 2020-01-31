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Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 3. son bölüm izle…
Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 3. son bölüm izle…
Ekranların yeni dizlerinden olan Babil 3. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Babil'in son bölümünde Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. Peki Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil 3. son bölüm izleme linki...
Magazin 31 Ocak 2020 - 23:43

Babil’in yayınlanan 3. son bölümünde İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor. Peki Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak. Ayırca haberin devamından Babil dizisinin 3. son bölümünü izleyebilirsiniz.

BABİL 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BABİL SON BÖLÜM İZLE

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.