Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan yurtdışına kaçıyor!

Babil dizisinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver gibi isimler başrolde yer alıyor. Son olarak 4. bölümü ile ekrana gelen Babil’de İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor. İşte Babil yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…
BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜM ÖZETİ
İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.
Hakan'a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan'la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.