Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan yurtdışına kaçıyor!

Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Süleyman'ın elini öperek istediği parayı alan İrfan, yurtdışına kaçma planları yapıyor. Bunu öğrenen Egemen ise hayal kırıklılığına uğrayarak, İrfan'a sitem ediyor. İşte Babil yeni bölüme dair merak edilenler ve son bölüm izleme linki...

Babil dizisinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver gibi isimler başrolde yer alıyor. Son olarak 4. bölümü ile ekrana gelen Babil’de İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor. İşte Babil yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…

BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BABİL SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan'a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan'la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.